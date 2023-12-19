Кримінал

У Польщі засудили 14 учасників російської шпигунської мережі

19 Грудня 2023 17:54
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польща

14 громадян України, Білорусі та Росії засуджені в Польщі за шпигунство на користь російських спецслужб. Ще двох підозрюваних судитимуть окремо.

Про це повідомляють польські видання RMF FM та Wiadomości.

Окружний суд Любліна 19 грудня оголосив вирок у справі 14 громадян з України, Білорусі та РФ, які діяли у складі російської шпигунської мережі в Польщі.

“Усім фігурантам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 130 розділ 1 Кримінального кодексу, тобто шпигунство”, – сказав Ярослав Ковальський, суддя окружного суду в Любліні.

Розслідування справи завершилося в листопаді. Тоді Люблінський відділ Національної прокуратури спільно з Управлінням внутрішньої безпеки передали до суду обвинувальний акт щодо 16 підозрюваних.


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