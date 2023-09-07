Суспільство

У Польщі загинув 14-річний українець

7 Вересня 2023 17:36
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діти, польща

У Польщі на залізниці загинув 14-річний хлопець з України. Він на залізничній станції ціною власного життя врятував свою 13-річну подругу-польку. 

Про це пише польське видання tvn.pl

Трагедія сталась у місті Сваржедзі на залізничній колії, де загинув 14-річний громадянин України. Хлопець намагався врятувати свою подругу від зустрічного поїзда. Дівчину доставили до лікарні в Познані з численними травмами, вона втратила руку.

Все сталось в ніч з вівторка на середу. За попередніми даними, відразу після опівночі товарний потяг, що прямував з Прушкува до Німеччини, він збив 14-річного хлопчика і 13-річну дівчинку. Підлітки сиділи на колії.

Як повідомляють польські видання, “підліток намагався врятувати свого однолітка від зустрічного поїзда. Хлопець загинув на місці”.

“Попередні висновки вказують на те, що дівчинка опинилася на колії на платформі з нез’ясованих поки що причин. 14-річний хлопець намагався допомогти їй і сам потрапив під потяг. Від отриманих травм він помер на місці. Дівчинку з серйозними травмами доставили до лікарні”, – повідомила помічниця начальника Познанської поліції Марта Мроз.

Вона додала, що слідчі дії у справі ще тривають.

За неофіційними даними журналістів, на вокзалі було четверо підлітків. Кожен з них був з іншого населеного пункту, і незрозуміло, що вони робили на місці події. 14-річний підліток, який врятував життя своєї подруги, був громадянином України, який жив у Вшестіні, приблизно за 40 км від Сваржендза. Його подруга була на рік молодшою – польською дівчиною зі Слупецького повіту.


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