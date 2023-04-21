У Польщі за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримано 12 осіб

ЗМІ повідомили, що польські спецслужби розкрили російську шпигунську мережу у Польщі. Вже затримано 12 осіб, які підозрюються у співпраці з російською розвідкою, повідомляє інформаційна служба RMF FM.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі розкрило шпигунську мережу, яка діяла у Польщі. Її учасники були іноземцями, які вели диверсійну діяльність на території Польщі.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Каміньський заявив, що дев’ятеро людей підозрюються у співпраці з російськими спецслужбами. Вони вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти на замовлення російської розвідки. Затримані — іноземці «з-за східного кордону», зокрема троє білорусів.

Метою російських шпигунів було встановлення передавачів на транспортні засоби, що перевозять озброєння для України. За даними Агентства внутрішньої безпеки, угруповання встановило щонайменше 50 таких пристроїв.

За повідомленнями ЗМІ, спецслужбам знадобилося кілька місяців, щоб повністю розплутати російську мережу шпигунів у Польщі.