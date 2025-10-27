У Польщі з почесного консульства в Перемишлі зірвали український прапор

У польському місті Перемишль невідомі зірвали український прапор, встановлений при вході до почесного консульства України.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар 27 жовтня у мережі X.

На світлині, яку опублікував посол, біля входу до почесного консульства України залишився лише польський прапор.

“Хвиля антиукраїнського хейту у соцмережах знову призвела до того, що з почесного консульства України у Перемишлі зірвали український прапор. За цей рік це щонайменш п’ятий акт наруги над прапором у тому ж місці”, – заявив дипломат.

Боднар закликав польську поліцію та МЗС Польщі вжити належних заходів, щоб знайти порушників і притягнути їх до відповідальності.

Польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за наругу над державним прапором.