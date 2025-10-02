У Польщі відкрили найбільший центр підготовки українських військових Camp Jomsborg

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для українських військовослужбовців — Camp Jomsborg. Він здатний прийняти до 1 200 військових одночасно і стане майданчиком для обміну досвідом між ЗСУ та країнами НАТО.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Рішення про створення навчального центру було ухвалене у травні 2025 року. 1 жовтня відбулося його урочисте відкриття. Українську делегацію очолив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.
“Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, зокрема напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам”, – зазначив Мойсюк.
Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.