У Польщі вбили українця, а сліди злочину намагалися приховати в пожежі

У Польщі заарештували двох чоловіків і жінку, яких підозрюють у вбивстві українського робітника в селі Рокіцини.

Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.

12 травня на фермі в Рокіцинах сталася пожежа, а на місці виявили тіло загиблого чоловіка. За словами районного прокурора, загиблий виявився 48-річний громадянин України, який там працював.

За підозрою в убивстві правоохоронці затримали трьох людей: власника ферми, його дружину та ще одного працівника. Чоловікам висунули звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю, їм загрожує довічне ув’язнення.

Водночас польські правоохоронці наголошують, що злочин, найімовірніше, скоїли не на національному підґрунті. Також відомо, що в ніч перед убивством підозрювані розпивали алкоголь.