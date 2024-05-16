Кримінал

У Польщі вбили українця, а сліди злочину намагалися приховати в пожежі

16 Травня 2024 21:10
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польща
Пожежники на фермі у селі Рокіцини / Фото: OSP Rokity

У Польщі заарештували двох чоловіків і жінку, яких підозрюють у вбивстві українського робітника в селі Рокіцини. 

Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.

12 травня на фермі в Рокіцинах сталася пожежа, а на місці виявили тіло загиблого чоловіка. За словами районного прокурора, загиблий виявився 48-річний громадянин України, який там працював.

За підозрою в убивстві правоохоронці затримали трьох людей: власника ферми, його дружину та ще одного працівника. Чоловікам висунули звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю, їм загрожує довічне ув’язнення.

Водночас польські правоохоронці наголошують, що злочин, найімовірніше, скоїли не на національному підґрунті. Також відомо, що в ніч перед убивством підозрювані розпивали алкоголь.


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