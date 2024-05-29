У Польщі в аварії загинули двоє українських підлітків, які тікали від поліції

У ніч проти 29 травня у місті Ґданськ двоє підлітків з України потрапили в аварію, коли намагалися втекти від поліції.

В результаті ДТП, загинули двоє українських підлітків віком 16 і 17 років, повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю поліції Поморського воєводства Каріну Камінську.

Підлітки родом із Запорізької області. До Польщі підлітки приїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Один з них проживав у місті Вейгерово, а інший – у Гдині.

Поліція зараз встановлює усі обставини трагедії, зокрема, чому хлопці не зупинилися на вимогу поліції, а почали втікати на автомобілі, що і стало причиною трагедії. Вона зауважила, що поліція намагалася їх зупинити, оскільки автомобіль їхав вночі без включеного ближнього світла фар. На вимогу поліції вони не зупинилися, а вдалися до втечі.