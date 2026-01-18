У Польщі українець разом із поляком врятували двох дівчаток

У Польщі нагородили двох чоловіків, поляка і українця, які не розгубилися у критичній ситуації і врятували на каналі у місті Бидгощ двох 9-річних дівчаток-близнючок, що провалилися під лід, по якому бігали. Першим кинувся на порятунок українець Олександр Болотов, який встиг простягнути дітям гілку, за яку вони вхопилися. Літній поляк, який прибіг на допомогу, дав свій шарф, яким теж рятували дівчаток.

Про подвиг випадкових перехожих, які не пройшли повз і не злякалися, повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. А сьогодні, 18 січня, він надав нову інформацію: чоловіків відзначило місцеве воєводство — нагородами і подарунками.

Про зустріч у ратуші Бидгоща написав у мережі Х Міхал Штибел, воєвода Куявсько-Поморського воєводства:

“Від свого імені та від імені віце-прем’єр-міністра і міністра закордонних справ Радослава Сікорського я вручив їм подяки та нагороди. Ми зустрілися з героями в ратуші міста Бидгощ разом із мером Рафалом Бруським.

Нехай ця історія буде одночасно застереженням і прекрасним доказом того, що в кожному народі є люди, готові пожертвувати собою, щоб врятувати життя іншої людини”.