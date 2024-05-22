Політика

У Польщі розглядають можливість збивати російські ракети над територією України

22 Травня 2024 20:48
польща
Прапор Польщі / Фото: Getty Images

Влада Польщі з технічної та юридичної точок зору розглядає питання можливого залучення систем ППО країни до збиття російських ракет над українською територією.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі Укрінформу.

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського та глави МЗС Дмитра Кулеби про можливість залучення польської ППО до збиття російських ракет над територією України, Вронський підтвердив, що українська сторона зверталася до польської з такою ініціативою.

“Це питання розглядається з юридичної та технічної точок зору, але жодних рішень у цій справі немає”, — сказав він.

Він уточнив, що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета в березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд.


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