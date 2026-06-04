        Події

        У Польщі розбився гелікоптер, є загиблий

        Галина Шподарева
        4 Червня 2026 12:21
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        Уламки гелікоптера / Фото: In Poland
        Уламки гелікоптера / Фото: In Poland

        Уранці 4 червня у Польщі в районі гори Любогощ у Бескидах знайшли уламки гелікоптера Robinson R44 Raven II, з яким уночі зник зв’язок. Поряд із місцем аварії виявили тіло однієї людини.

        Про це пише видання In Poland з посиланням на поліцію Малопольського воєводства.

        За даними правоохоронців, уламки гелікоптера та загиблого знайшли близько 8 ранку. Про інцидент повідомили Державну комісію з розслідування авіаційних подій та прокуратуру.

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        Пошукова операція тривала з півночі після того, як було втрачено зв’язок із гелікоптером. Польське агентство аеронавігаційних послуг отримало інформацію про втрату зв’язку з пілотом близько 2:00 ночі.

        До операції залучили понад 100 людей, серед яких поліцейські, рятувальники, пожежники та спеціалізовані пошукові групи. Також використовували дрони та квадроцикли.

        За неофіційною інформацією, гелікоптер виконував приватний рейс і повертався з Угорщини до Польщі.

        Особу загиблого наразі не розголошують. Причини авіакатастрофи встановлюються.


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