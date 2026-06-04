У Польщі розбився гелікоптер, є загиблий

Уранці 4 червня у Польщі в районі гори Любогощ у Бескидах знайшли уламки гелікоптера Robinson R44 Raven II, з яким уночі зник зв’язок. Поряд із місцем аварії виявили тіло однієї людини.

Про це пише видання In Poland з посиланням на поліцію Малопольського воєводства.

За даними правоохоронців, уламки гелікоптера та загиблого знайшли близько 8 ранку. Про інцидент повідомили Державну комісію з розслідування авіаційних подій та прокуратуру.

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Пошукова операція тривала з півночі після того, як було втрачено зв’язок із гелікоптером. Польське агентство аеронавігаційних послуг отримало інформацію про втрату зв’язку з пілотом близько 2:00 ночі.

До операції залучили понад 100 людей, серед яких поліцейські, рятувальники, пожежники та спеціалізовані пошукові групи. Також використовували дрони та квадроцикли.

За неофіційною інформацією, гелікоптер виконував приватний рейс і повертався з Угорщини до Польщі.

Особу загиблого наразі не розголошують. Причини авіакатастрофи встановлюються.