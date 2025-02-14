У Польщі посадили за ґрати двох росіян, які розклеювали оголошення про вербування в ПВК “Вагнера”

Окружний суд у Кракові 14 лютого засудив двох громадян Росії – Андрія Г. і Олексія Т. – до 5,5 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунській діяльності та вербуванні найманців для ПВК “Вагнера”. Обох також оштрафували на 30 тисяч злотих (близько 7,2 тисячі євро).

Як пише газета Rzeczpospolita, прокурор Томаш Дудек просив для обвинувачених по вісім років позбавлення волі. Він сказав, що, ймовірно, подаватиме апеляцію. Захисник росіян Даріуш Токарчик також не виключив, що оскаржуватиме вирок.

Громадян РФ затримали у Варшаві в серпні 2023 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. За версією обвинувачення, Андрій Г. і Олексій Т. розклеїли у Варшаві та Кракові кілька сотень наліпок із рекламою служби в ПВК “Вагнера”. За QR-кодом на наклейці можна було зв’язатися з вербувальниками.

Прокурор і суд також заявили, що росіяни брали участь у гібридній війні, спрямованій на дестабілізацію ситуації в Польщі та інших країнах Євросоюзу.

Стверджується, що обвинувачені раніше їздили до Франції та Німеччини, де розклеювали листівки, що висміюють і дискредитують уряди цих країн та їхню оборонну політику.

Росіяни не визнали провину, хоча й не заперечували, що розклеїли наклейки.