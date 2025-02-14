Кримінал

У Польщі посадили за ґрати двох росіян, які розклеювали оголошення про вербування в ПВК “Вагнера”
14 Лютого 2025 17:20
читать на русском →
Суд над росіянами у Польщі / Фото: PAP
Суд над росіянами у Польщі / Фото: PAP

Окружний суд у Кракові 14 лютого засудив двох громадян Росії – Андрія Г. і Олексія Т. – до 5,5 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунській діяльності та вербуванні найманців для ПВК “Вагнера”. Обох також оштрафували на 30 тисяч злотих (близько 7,2 тисячі євро).

Як пише газета Rzeczpospolita, прокурор Томаш Дудек просив для обвинувачених по вісім років позбавлення волі. Він сказав, що, ймовірно, подаватиме апеляцію. Захисник росіян Даріуш Токарчик також не виключив, що оскаржуватиме вирок.

Громадян РФ затримали у Варшаві в серпні 2023 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. За версією обвинувачення, Андрій Г. і Олексій Т. розклеїли у Варшаві та Кракові кілька сотень наліпок із рекламою служби в ПВК “Вагнера”. За QR-кодом на наклейці можна було зв’язатися з вербувальниками.

Прокурор і суд також заявили, що росіяни брали участь у гібридній війні, спрямованій на дестабілізацію ситуації в Польщі та інших країнах Євросоюзу. 

Стверджується, що обвинувачені раніше їздили до Франції та Німеччини, де розклеювали листівки, що висміюють і дискредитують уряди цих країн та їхню оборонну політику.

Росіяни не визнали провину, хоча й не заперечували, що розклеїли наклейки.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Лютого 2025 19:30

На Чорнобильській АЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин
14 Лютого 2025 18:26

Поки Україна не в НАТО, армія має налічувати 1,5 мільйона бійців, – Зеленський
14 Лютого 2025 17:55

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови
14 Лютого 2025 17:39

Замість того щоб обговорювати Україну, Венс читає європейцям лекції про демократію, – NYT
14 Лютого 2025 15:38

Біля закладу харчування у Миколаєві пролунав вибух, є загиблі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки