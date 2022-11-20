У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр

Дані, які зібрало слідство у справі вибуху ракети в польському селищі Пшеводув, поки що не показують зі 100% вірогідністю, звідки була випущена ракета, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький у неділю, 20 листопада, після зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

«Я нічого не знаю. Нехай над цим працюють, спеціалісти. Ми запросили до розслідування експертів і української сторони, а також міжнародних, із НАТО, також американських», – сказав прем’єр.

Він додав, що у слідства є певні записи з камер прикордонників, але вони не показують стовідсотково звідки прилетіла ракета.

Моравєцький запевнив, що Польща хоче зберегти повну прозорість розслідування. «Особливо ми хочемо, щоби наші українські друзі були впевнені в результаті розслідування. Тому ми запросили їх до розслідування», — сказав він.