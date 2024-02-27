Кримінал

У Польщі під час зйомок затримали українського журналіста Михайла Ткача

27 Лютого 2024 17:50
читать на русском →
польща, журналіст
Журналіст Михайлало Ткач / Фото: УП

Польська поліція затримала українського журналіста Михайла Ткача, коли він знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією й Білоруссю. Дещо з того, що вдалося зняти, польські правоохоронці видалили.

Про це повідомила “Українська правда”, де працює Ткач.

За словами самого журналіста, його затримали біля кордону Польщі із Білоруссю. Коли він та його оператор показали документи й журналістські посвідчення, польські поліціянти почали їх обшукувати та хапати камери.

Коли їх згодом привезли в комендатуру, в них відібрали телефони й документи, а також карти пам’яті з камер. Журналіст розповів, що його допитували представники польської спецслужби, які випитували, чи знає про торгівлю Польщі з Росією та Білоруссю український уряд. Там також хотіли знати, чи будуть журналісти публічно розповідати про своє затримання.

Ткача та його оператора утримували в комендатурі протягом 4 годин, не дозволяючи ні з ким зв’язатися. Після того, як їх відпустили, журналісти виявили, що дещо з відзнятого у Польщі, правоохоронці видалили.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2024 19:55

СБУ завершила розслідування про знищення літака “Мрія” і назвала підозрюваних
27 Лютого 2024 20:01

110 бригада, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за два роки
27 Лютого 2024 19:19

90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем, – Мінагрополітики
27 Лютого 2024 18:32

На підступах до Новомихайлівки ЗСУ знищили величезну колону російської техніки (відео)
27 Лютого 2024 17:14

Російська спецоперація “Майдан–3” досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, – заява
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки