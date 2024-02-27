У Польщі під час зйомок затримали українського журналіста Михайла Ткача

Польська поліція затримала українського журналіста Михайла Ткача, коли він знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією й Білоруссю. Дещо з того, що вдалося зняти, польські правоохоронці видалили.

Про це повідомила “Українська правда”, де працює Ткач.

За словами самого журналіста, його затримали біля кордону Польщі із Білоруссю. Коли він та його оператор показали документи й журналістські посвідчення, польські поліціянти почали їх обшукувати та хапати камери.

Коли їх згодом привезли в комендатуру, в них відібрали телефони й документи, а також карти пам’яті з камер. Журналіст розповів, що його допитували представники польської спецслужби, які випитували, чи знає про торгівлю Польщі з Росією та Білоруссю український уряд. Там також хотіли знати, чи будуть журналісти публічно розповідати про своє затримання.

Ткача та його оператора утримували в комендатурі протягом 4 годин, не дозволяючи ні з ким зв’язатися. Після того, як їх відпустили, журналісти виявили, що дещо з відзнятого у Польщі, правоохоронці видалили.