У Польщі озброєні футбольні фанати побили й пограбували українців

У польському місті Каменець-Зомбковицький 17 озброєних футбольних фанатів прийшли до будинку, де проживали двоє українських громадян, побили їх і пограбували. Інцидент трапився ще в серпні, однак деякі нападники досі переховуються від поліції.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він назвав цей «жахливим та неприпустимим випадком вчинення протиправних дій проти наших громадян» і зазначив, що звернувся до Міністерства закордонних справ України.

За його словами, зловмисники погрожували українцям і били їх через їхню національність.

Польська сторона повідомила, що злочин розслідують під наглядом окружної прокуратури міста Валбжих, каже Лубінець.

Він також розповів, що шістьох учасників нападу затримали відразу після вчинення злочину. Зокрема, лідерові угруповання, який був найбільш агресивним до українців, окружний суд у місті Зомбковіці-Шльонські призначив тимчасовий арешт на три місяці.

Щодо інших п’яти нападників, серед яких — один неповнолітній, застосували запобіжний захід у виді поліційного нагляду та заборони наближатися до потерпілих або контактувати з ними.

Утім, решта зловмисників переховуються від поліції.

«Справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві», — запевнив омбудсмен.