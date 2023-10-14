У полоні терористів ХАМАС українців немає

Інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон терористичного ісламістського угруповання ХАМАС, не підтвердилася. Про це в коментарі “Дзеркалу тижня” повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Напередодні він припустив, що зниклі безвісти можуть перебувати в заручниках терористів.

За даними посла, кількість загиблих українців внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль також не змінилася. Відомо, що в регіоні загинули 12 українців, восьмеро вважаються зниклими безвісти.

Корнійчук зазначив, що Україна є однією з тих країн, що мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі під час нападу ХАМАСу.

Посол додав, що евакуація щонайменше 260 українських громадян з Ізраїлю до Румунії розпочнеться найближчим часом.

“Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство”, – сказав дипломат.

За його словами, вивезти їх раніше не вдавалося через складну та неконтрольовану ситуацію.