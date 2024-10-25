Кримінал

У поліції відреагували на повідомлення про “побиття співробітники ТЦК німецького волонтера”
25 Жовтня 2024 19:50
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У патрульній поліції Чернівецької області прокоментували інцидент, що трапився на блокпосту в Атаках Чернівецької області.

За інформацією поліції, чоловік, який перебував у розшуку, відмовився їхати до ТЦК та зачинився в салоні. За нього заступились двоє іноземців, які почали перешкоджати діям поліцейських.

“Інспектори пояснили їм, що відбувається, і повідомили, що вони заважають діям поліції. Один з чоловіків почав поводитись агресивно, на зауваження не реагував. Патрульні застосували до нього сльозогінний газ, кайданки та затримали його”, – йдеться у повідомленні.

Коли побачили, що чоловіку стало погано, то викликали швидку та поклали його в стабільне бокове положення, повідомляють в поліції. За декілька хвилин прибули медики. Чоловіка шпиталізували у супроводі одного з патрульних. У лікарні медики оглянули іноземця, а згодом відпустили.

У той же час пасажир самостійно вийшов з авто та згодом був доставлений до ТЦК.


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