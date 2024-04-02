У поліції пояснили, як доставляють до ТЦК людей, яких подають в розшук

Поліцейські розшукують ухилянтів після внесення їхніх даних до інформаційної системи, після чого громадян доставляють до ТЦК.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів Максим Ахрамєєв, начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

“Такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП”, – сказав керівник департаменту НПУ.

За словами Ахрамєєва, вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.

“Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу”, – пояснив Ахрамєєв.