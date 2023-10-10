У поліції Харківщини відповіли на брехню Небензі в ООН про “неонацистів” у Грозі

Постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Грозі, куди окупанти поцілили ракетою, ховали “високопоставленого неонациста”. У поліції Харківщини заперечили.

Про це Небензя заявив під час виступу перед членами міжнародної організації, передає “Радіо Свобода“.

“У момент удару там відбувався похорон одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, в них брали участь багато його спільників неонацистів. Не випадково на знімках, опублікованих у соцмережах відразу після удару, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку”, – заявив дипломат, не назвавши джерела цієї інформації.

Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов у коментарі виданню сказав, що Андрій Козир, перепоховання якого відбувалося у Грозі, не мав високих посад у ЗСУ і загинув у 2022 році біля Попасної.

“Він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в ЗСУ. Він був місцевим жителем і загинув біля Попасної”, – сказав Болвінов.

Він наголосив, що на похорон прийшли прості мешканці села: пенсіонери, лікарі, вчителі.

“Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі й поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця”, – підкреслив представник правоохоронних органів.