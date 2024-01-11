Суспільство

У північних областях України посилиться мороз

11 Січня 2024 14:26
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У п’ятницю, 12 січня, в Україні вночі невеликий сніг, удень без опадів, на дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 8-13° морозу, вночі в Чернігівській і Сумській областях до 16° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2-7° морозу.

У Києві в п’ятницю вночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 10° морозу.

У суботу, 13 січня, в Україні часом сніг, лише у східних, уночі і в південних областях без опадів, на дорогах ожеледиця.

Температура у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 15-20°, удень 9-14° морозу, у західних та південних областях уночі 7-12°, удень 1-6° морозу, на решті території вночі 10-15°, удень 5-10° морозу.

Вітер західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

У Києві в суботу сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 6-8° морозу.


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