Суспільство

У Південній Кореї жінка тримала у морозилці своїх новонароджених дітей

22 Червня 2023 12:41
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немовля, корея, вбивство

Поліція Південної Кореї подала запит на отримання ордеру на арешт жінки, яка звинувачується у вбивстві двох своїх новонароджених дітей та зберіганні їх тіл у морозильній камері протягом кількох років.

Про це пише CNN.

Представник поліції провінції Гьонггі-Намбу розповів, що жінка 30 років зізналася в убивстві немовлят і заявила, що зробила це через економічні труднощі у догляді за трьома своїми іншими дітьми віком 12, 10 і 8 років.

За словами посадовця, що на момент смерті новонародженим був усього один день.)

Її першою жертвою стала її четвертиа дитина, народжена у лікарні у листопаді 2018 року. Поліція звинувачує жінку у тому, що вона задушила дівчинку наступного дня після пологів і зберегла тіло в морозильній камері у своєму будинку. Те ж саме вона вчинила з п’ятою дитиною — хлопчиком, який народився у листопаді 2019 року.

Чоловік жінки заявив, що йому сказали, що двох дітей позбулися шляхом аборту, і тому він не знав про заявлені вбивства.

Справа стала відома завдяки Рахунковій палаті уряду, яка виявила, що народжені діти не були офіційно зареєстровані, хоча в лікарні був наявний запис про їх народження.

Тоді Рахункова палата повідомила муніципальний уряд міста Сувон, який запросив поліцейське розслідування після того, як мати відмовилася від огляду на місці.

21 червня поліція провела операцію з обшуку та конфіскації у домі жінки, під час якої вона зізналася у вбивствах, повідомляє поліція.


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