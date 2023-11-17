Суспільство

У Південній Кореї планують заборонити споживання собачого м’яса

17 Листопада 2023 21:52
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корея

Влада Південної Кореї планує заборонити споживання собачого мʼяса в країні. 

Відповідний законопроєкт мають ухвалити цьогоріч, повідомляє The Washington Post.

Згідно з документом, протягом трьох років мають бути ліквідовані собачі ферми, бойні, торговельні точки та ресторани, де є страви із м’ясом собак. 

Якщо законопроєкт ухвалять до кінця року, заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році.

“Ми плануємо ухвалити спеціальний закон про заборону собачого м’яса протягом цього року, щоб якнайшвидше розв’язати цю проблему. 

Ми надамо повну підтримку фермерам, м’ясарням та іншим підприємствам, яким загрожує закриття або перекваліфікація через цей закон”, – сказав депутат панівної партії в уряді “Сила народу” Юй Ей-дон.

Проти відповідного законопроєкт висловився голова Корейської асоціації виробників собачого м’яса Джу Ен Бон, назвавши пропозицію уряду “нежиттєздатною”.

“Змінювати цю роботу, ніби як змінювати усе життя, адже я і такі самі фермери я займаємося цим з 60-х чи 70-х років”, – сказав він.

За його словами, голоси фермерів та інших зацікавлених сторін були поза увагою в дискусії про заборону собачого м’яса.

Зазначається, що поїдання собачого м’яса в країні не заборонено, втім водночас є не легальним.


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