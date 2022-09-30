Суспільство

У Піски Радьківські вперше після деокупації доставили гуманітарну допомогу

30 Вересня 2022 12:28
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гуманітарна допомога

Дві фури з продуктами прибули напередодні в село Підвисоке Борівської громади Харківської області. Далі допомогу переправлять у звільнені минулого тижня Піски Радьківські, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Жителям звільненого від окупантів села Піски Радьківські передали загалом 40 тонн продуктів.

Одна фура привезла допомогу для місцевого психоневрологічного інтернату, де наразі перебуває близько 130 людей.

Решту допомоги роздадуть жителям села. На сьогодні, за приблизними даними, там залишається до 1300 осіб.

Людям передали харчові набори, до яких входять продукти тривалого зберігання: цукор, макарони, чай, кава, рибні, м’ясні та овочеві консерви, згущене молоко, печиво тощо. Також привезли велику партію борошна, цукру, питну воду.


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