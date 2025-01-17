Кримінал

У підозрюваного в торгівлі кокаїном у Києві вилучили наркотики на суму понад 300 тис. гривень
17 Січня 2025 11:05
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Затримання підозрюваного в наркоторгівлі у Києві / Фото: Київська міська прокуратура
Затримання підозрюваного в наркоторгівлі у Києві / Фото: Київська міська прокуратура

У Києві за підозрою в торгівлі кокаїном затримали 44-річного чоловіка. Для зберігання товару підозрюваний спеціально орендував комірку. Під час обшуку вилучено товару на понад 300 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що підозрюваний у столиці продавав кокаїн по 150 доларів за дозу.

Фасував та зберігав наркотики чоловік не вдома, а у спеціально орендованій комірці у сусідньому будинку. Під час обшуку там знайшли та вилучили товару на понад 300 тис. гривень.

Чоловіка затримали в порядку під час збуту чергової дози наркотичного засобу. Під час обшуку його автомобіля знайшли 10 пакетів готового для продажу кокаїну.

Уродженцю Житомирської області повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні кокаїну з метою подальшого збуту, а також збуті.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Вилучення наркотиків у підозрюваного в торгівлі кокаїном у Києві / Фото: Київська міська прокуратура

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