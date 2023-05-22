Суспільство

У Петербурзі відкрився “Клуб розлючених патріотів”

22 Травня 2023 09:54
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ISW

У Санкт-Петербурзі відкрилося відділення громадського руху “Клуб розлючених патріотів” (КРП) колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна, пише ISW.

Ті, хто виступав на заході, говорили про своє невдоволення тим, що представники “військово-політичної еліти” Росії не намагаються завдати рішучої поразки Україні, а зосереджують зусилля на збереженні поточних російських завоювань та проведенні переговорів із Заходом.

Вони також обговорили, як КРП стане “альтернативним центром сили”, який має допомогти досягти остаточного знищення української держави та подальшої мобілізації російської нації з цією метою.

Спікери також зазначили, що російська еліта, яка сформувалася на тлі періоду приватизації 1990-х років та пострадянської катастрофи, “згнила”.

Відкриття клубу в Санкт-Петербурзі, ймовірно, є продовженням політичної ворожнечі Ігоря Гіркіна з Пригожиним та ПВК “Вагнер”, вважають у ISW.


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