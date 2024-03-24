У першому турі виборів президента в Словаччині переміг проукраїнський кандидат

У суботу, 23 березня, у Словаччині відбувся перший тур виборів президента. Перемогу здобув прозахідний та проукраїнський кандидат Іван Корчок.

У другому турі, що відбудеться 6 квітня, кадровий дипломат і ексміністр закордонних справ змагатиметься з ключовим союзником прем’єр-міністра Роберта Фіцо — колишнім очільником уряду та головою парламенту Петером Пеллеґріні.

За 59-річного Івана Корчока проголосували 42,4% виборців. Тим часом як 48-річний Петер Пеллеґріні, який очолює партію «Глас», набрав 37,1% голосів.

Як зазначив колишній голова МЗС, у другому турі він шукатиме підтримки серед виборців керівної коаліції.

«Результат першого туру вселяє надію. Однак я твердо тримаюся на землі, тому що для успіху у другому турі потрібно бути почутим виборцями з широкого політичного спектра. Я хочу звернутися до десятків тисяч виборців керівної коаліції, які не погоджуються з напрямком, у якому нинішній уряд веде Словаччину», — сказав Іван Корчок.

У другому турі вирішальною може стати позиція приблизно 12 відсотків виборців, які проголосували за антисистемного, проросійського кандидата Штефана Харабіна.

У Словаччині роль президента здебільшого церемоніальна. Це шості президентські вибори з моменту здобуття країною незалежності 1993 року.