Політика

У першому турі президентських виборів у Хорватії переміг проросійський лідер Міланович
30 Грудня 2024 08:35
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вибори
Зоран Міланович / Фото з відкритих джерел

У неділю, 29 грудня, у Хорватії відбувся перший тур президентських виборів, за підсумками якого лідером став чинний проросійський президент Зоран Міланович.

Про це свідчать дані Державної виборчої комісії Хорватії.

Станом на ранок 30 грудня, після підрахунку всіх голосів, Міланович отримав 49,09% підтримки. На другому місці опинився колишній міністр науки Драган Пріморац, який здобув 19,35% голосів. Третє місце посіла незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч із результатом 9,25%.

Як повідомляє Reuters, вибори почалися о 06:00 за Гринвічем, і близько 3,8 мільйона громадян Хорватії мали можливість обирати серед восьми кандидатів. Проте основна боротьба точилася між представниками двох найбільших політичних сил. Міланович, кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, прагне переобрання на другий термін. Його головним суперником є Драган Пріморац, кандидат від правлячого Хорватського демократичного союзу (HDZ).

Якщо жоден із кандидатів не здобуде абсолютної більшості, відбудеться другий тур виборів.

Аналітики відзначають, що кампанія була маловиразною, а її фаворит, Міланович, стабільно лідирував в опитуваннях із підтримкою 37,2%, випереджаючи Прімораца, якому симпатизували 20,4% виборців. Незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч і представниця ліво-зеленої партії “Ми можемо!” Івана Кекін отримали близько 10% у передвиборчих опитуваннях.

Виборчі дільниці закрилися о 18:00 за Гринвічем, а перші результати екзит-полів з’явилися вже о 19:00.

За інформацією Reuters, роль президента Хорватії є здебільшого церемоніальною. Хоча глава держави не має права накладати вето на закони, він бере участь у формуванні зовнішньої політики, а також у питаннях оборони та безпеки.


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