У Пермі в РФ підпалили офіс “Єдиної Росії”: підпалювачів розшукує поліція

У російському місті Пермі підпалили офіс партії “Єдина Росія”.
Про це повідомляють низка росЗМІ і телеграм-каналів, зокрема, ASTRA і BAZA.
Як зазначається, 23 жовтня близько опівночі за місцевим часом, до рятувальних служб надійшла інформація про пожежу.
За словами очевидців, до будівлі осередку партії підійшли дві жінки, які кинули у вікна коктейлі Молотова і знімали це на телефон.
Повідомляється також, що пізніше на місці інциденту виявили й інші пляшки із запальною сумішшю, які не встигли використати.
Загоряння вже вдалося ліквідувати, втім, як зазначається, офіс партії сильно постраждав.
Жінок, яких підозрюють у підпалі, розшукують правоохоронці.