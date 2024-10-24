Суспільство

У Пермі в РФ підпалили офіс “Єдиної Росії”: підпалювачів розшукує поліція
24 Жовтня 2024 08:34
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пожежа, рф
У російському місті Пермі підпалили офіс партії "Єдина Росія" / Соцмережі

У російському місті Пермі підпалили офіс партії “Єдина Росія”.

Про це повідомляють низка росЗМІ і телеграм-каналів, зокрема, ASTRA і BAZA

Як зазначається, 23 жовтня близько опівночі за місцевим часом, до рятувальних служб надійшла інформація про пожежу. 

За словами очевидців, до будівлі осередку партії підійшли дві жінки, які кинули у вікна коктейлі Молотова і знімали це на телефон. 

Повідомляється також, що пізніше на місці інциденту виявили й інші пляшки із запальною сумішшю, які не встигли використати.

Загоряння вже вдалося ліквідувати, втім, як зазначається, офіс партії сильно постраждав. 

Жінок, яких підозрюють у підпалі, розшукують правоохоронці. 


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