        Суспільство

        У передмісті Вільнюса вибухнули вагони з газом

        Федір Олексієв
        10 Вересня 2025 17:38
        читать на русском →

        У передмісті Вільнюса 10 вересня пролунали потужні вибухи після займання кількох вагонів із зрідженим газом.

        Як повідомляє ABC News, інцидент спричинив велику пожежу, дим від якої було видно з різних районів литовської столиці.

        Реклама
        Реклама

        За даними місцевих рятувальників, одна людина дістала поранення.

        Жителям прилеглих кварталів порадили залишатися вдома. Міністр внутрішніх справ Литви Владиславас Кондратовічюс заявив, що попередньо пожежа могла статися через порушення правил безпеки, однак усі версії наразі перевіряються.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини