У передмісті Вільнюса вибухнули вагони з газом

П’ятеро цивільних постраждали через удар FPV-дрона по авто на Харківщині

За вбивство двох школярів на Вінниччині затримано їхнього колишнього вчителя

Жителям прилеглих кварталів порадили залишатися вдома. Міністр внутрішніх справ Литви Владиславас Кондратовічюс заявив, що попередньо пожежа могла статися через порушення правил безпеки, однак усі версії наразі перевіряються.

Як повідомляє ABC News , інцидент спричинив велику пожежу, дим від якої було видно з різних районів литовської столиці.