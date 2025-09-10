У передмісті Вільнюса вибухнули вагони з газом

У передмісті Вільнюса 10 вересня пролунали потужні вибухи після займання кількох вагонів із зрідженим газом.
Як повідомляє ABC News, інцидент спричинив велику пожежу, дим від якої було видно з різних районів литовської столиці.
За даними місцевих рятувальників, одна людина дістала поранення.
Жителям прилеглих кварталів порадили залишатися вдома. Міністр внутрішніх справ Литви Владиславас Кондратовічюс заявив, що попередньо пожежа могла статися через порушення правил безпеки, однак усі версії наразі перевіряються.