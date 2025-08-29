        Суспільство

        У передмісті Києва зупинили концерт YakTak: відтепер масові заходи мають узгоджувати з Генштабом

        Галина Шподарева
        29 Серпня 2025 07:50
        читать на русском →
        Концерт YakTak під Києвом / Скриншот
        Концерт YakTak під Києвом / Скриншот

        У день масованого обстрілу столиці 28 серпня у передмісті Києва гурт YakTak влаштував концерт. Виступ скасували та наклали штраф на організатора.

        Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

        В ОВА не уточнили, хто виступав на цьому заході, водночас у соцмережах були поширені відео із заходу.

        Згідно із нещодавньою постановою уряду, всі подібні заходи можуть проводитись лише за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

        “Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому відразу звернувся до поліції для відповідного реагування”, — написав Калашник.

        На організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради складені адміністративні протоколи.

        Начальник КМВА Тимур Ткаченко також підписав доручення, згідно з яким організатори масових і урочистих заходів зобов’язані попередньо їх погоджувати із Генштабом ЗСУ. Доручення підписано на виконання розпорядження прем’єр-міністра України від 23 серпня 2025 року, у якому йдеться також про необхідність узгоджень масових і урочистих заходів з військовим керівництвом областей. За словами Ткаченка, йдеться саме про культурні масові заходи, на мітинги обмеження не розповсюджується.


