У передмісті Херсона безпілотник вдарив по маршрутці: двоє загиблих, понад 15 поранених

9 серпня 2025 року вранці в передмісті Херсона військові сили рф атакували маршрутний автобус безпілотним літальним апаратом. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків, ще щонайменше 16 людей отримали поранення, серед них двоє у важкому стані.

За інформацією начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, удар безпілотника по автобусу, що рухався в передмісті Херсона, стався зранку 9 серпня. Через цей терористичний акт загинули двоє чоловіків, кількість поранених спочатку становила десять, проте згодом зросла до шістнадцяти. Усі постраждалі госпіталізовані, двоє з них отримали тяжкі травми.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що за фактом атаки розпочато досудове розслідування за статтею воєнних злочинів. За даними слідства, близько 08:30 російські військові здійснили скидання вибухового пристрою з безпілотника на маршрутний автобус. Усі потерпілі перебували всередині транспортного засобу під час обстрілу.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами рф в регіоні. Інформація щодо інциденту уточнюється.