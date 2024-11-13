У Пентагоні розповіли скільки залишилось коштів на військову допомогу Україні

США мають можливість надати Україні озброєння та спорядження на суму понад 9 мільярдів доларів, повідомляє “Голос Америки”.

Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що з цієї суми 7,1 мільярда доларів доступні за президентським розпорядженням про скорочення коштів, з яких 4,3 мільярда були затверджені Конгресом у квітні, а ще 2,8 мільярда стали доступними після бухгалтерських перерахунків.

Крім того, додатково 2,2 мільярда доларів виділено на програму закупівлі озброєнь для України у виробників.

“Ми продовжимо надавати допомогу та використовуватимемо наявні кошти, щоб забезпечити Україну всім необхідним для протистояння російській агресії”, — додав Райдер.