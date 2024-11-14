У Парижі посилюють безпекові заходи перед матчем Франція – Ізраїль

У Парижі близько 4000 поліціянтів забезпечуватимуть порядок у місті та навколо стадіону “Стад де Франс” під час футбольного матчу Франція – Ізраїль.

Також будуть задіяні 1600 агентів служби безпеки, а елітний підрозділ національної поліції RAID відповідатиме за безпеку ізраїльської команди, повідомляє RFI.

Ізраїльських вболівальників поліція супроводжуватиме до закриття метро. У районі стадіону за п’ять годин до матчу закриють магазини, ресторани та бари. Для автомобілів паркінг буде недоступним, а саму арену та її околиці перевірять сапери.

Матч у Парижі відбудеться через тиждень після гри між “Аяксом” і “Маккабі” в Амстердамі, під час якої ізраїльські вболівальники зазнали антисемітського нападу.

Тоді було госпіталізовано п’ятьох людей, проведено понад 60 арештів, а Ізраїль спеціальними рейсами евакуював тисячі осіб.

Через цей інцидент деякі політики пропонували скасувати або перенести матч у Парижі на менший стадіон, але французька влада наголосила, що проведення матчу є принциповою позицією.

14 листопада на “Стад де Франс” пройде матч 5-го туру Ліги Націй, в якому збірна Франції зустрінеться зі збірною Ізраїлю. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.