У Парижі неподалік Ейфелевої вежі зґвалтували 32-річну українку

У ніч з 24 на 25 серпня 2025 року в самому серці Парижа, неподалік Ейфелевої вежі, зґвалтували 32-річну українку.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

За попередніми даними, нападник, який був у стані алкогольного сп’яніння, затягнув жінку за кущі та вчинив над нею насильство.

Крики жертви привернули увагу бригади поліції Парижа, що патрулювала неподалік. Поліція негайно заарештувала підозрюваного на місці. Він представився як 17-річний громадянин Лівії, однак не мав жодних документів, тому його особу наразі перевіряють.

Розслідування веде третє окружне управління судової поліції Парижа. Інцидент викликав хвилю обурення, адже район біля Ейфелевої вежі вже неодноразово ставав місцем сексуальних нападів. Попри наявність камер спостереження та регулярні патрулі, місцева влада визнає, що рівень безпеки в туристичній зоні залишається недостатнім.