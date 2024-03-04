У парламенті Канади закликали швидше передати України списані авіаракети

У парламенті Канади закликали швидше передати України усі списані авіаракети CRV7, які є в наявності на складах канадських збройних сил.

Про це йдеться у звіті Постійного комітету Палати громад Канади з питань національної оборони.

“Зважаючи на нагальну потребу Збройних сил України у боєприпасах й на те, що ЗСУ офіційно звернулися до Канади із проханням передати Україні надлишкові ракети CRV7 для допомоги їм у захисті своєї суверенної території від незаконного російського вторгнення, також ураховуючи, що Збройні сили Канади мають 83 тисячі ракет CRV7, які мають бути списані й на утилізацію яких знадобляться гроші платників податків, Комітет звертається до Палати громад, аби уряд Канади негайно безоплатно передав надлишкові ракети CRV7 Збройним силам України за умови, що вони справні й безпечні для транспортування”, – стверджується у документі.