Політика

У парламенті Канади закликали швидше передати України списані авіаракети

4 Березня 2024 20:03
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канада, україна, ракети
Прапор Канади / Getty Images

У парламенті Канади закликали швидше передати України усі списані авіаракети CRV7, які є в наявності на складах канадських збройних сил.

Про це йдеться у звіті Постійного комітету Палати громад Канади з питань національної оборони.

“Зважаючи на нагальну потребу Збройних сил України у боєприпасах й на те, що ЗСУ офіційно звернулися до Канади із проханням передати Україні надлишкові ракети CRV7 для допомоги їм у захисті своєї суверенної території від незаконного російського вторгнення, також ураховуючи, що Збройні сили Канади мають 83 тисячі ракет CRV7, які мають бути списані й на утилізацію яких знадобляться гроші платників податків, Комітет звертається до Палати громад, аби уряд Канади негайно безоплатно передав надлишкові ракети CRV7 Збройним силам України за умови, що вони справні й безпечні для транспортування”, – стверджується у документі.


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