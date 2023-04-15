На Великдень можливий масований ракетний удар

Наталія Гуменюк повідомила, що РФ вивела на бойове чергування ще два підводні ракетоносії у Чорне море.

Російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні на Великдень. У зв’язку з цим не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги під час свят, заявила прес-секретар Оперативного командування (ОК) Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдиних новин у суботу, 15 квітня, пише Кореспондент.

За її словами, загарбники посилили психологічний та вогневий тиск на українців. Ескалація ситуації може статися саме у святкові дні.

“Ситуація в морі може змінитися дуже оперативно. Їм буде достатньо кілька годин для того, щоб збільшилася кількість ракетоносіїв, тому слідкувати за нею потрібно постійно”, – зазначила представник ОК Південь.

За її словами, корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося порівняно з минулою добою – РФ вивела на бойове чергування ще два підводні ракетоносії.

У пускових установках перебувають 8 калібрів, додала Гуменюк.