Суспільство

На Великдень можливий масований ракетний удар

15 Квітня 2023 15:29
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війна, ракетний удар, Великдень

Наталія Гуменюк повідомила, що РФ вивела на бойове чергування ще два підводні ракетоносії у Чорне море.

Російські окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні на Великдень. У зв’язку з цим не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги під час свят, заявила прес-секретар Оперативного командування (ОК) Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдиних новин у суботу, 15 квітня, пише Кореспондент.

За її словами, загарбники посилили психологічний та вогневий тиск на українців. Ескалація ситуації може статися саме у святкові дні.

“Ситуація в морі може змінитися дуже оперативно. Їм буде достатньо кілька годин для того, щоб збільшилася кількість ракетоносіїв, тому слідкувати за нею потрібно постійно”, – зазначила представник ОК Південь.

За її словами, корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося порівняно з минулою добою – РФ вивела на бойове чергування ще два підводні ракетоносії.

У пускових установках перебувають 8 калібрів, додала Гуменюк.


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