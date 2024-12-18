Кримінал

У Одесі викрили клірика УПЦ (МП), який вихваляв Путіна
18 Грудня 2024 15:31
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сбу, церква
У Одесі викрили проросійського клірика УПЦ / Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала антиукраїнську діяльність настоятеля одного з храмів Одеської єпархії УПЦ (МП).

За даними розслідування, священнослужитель під час проповідей виправдовував війну Росії проти України, вихваляв Володимира Путіна та героїзував російські окупаційні угруповання.  

Також з’ясовано, що клірик виправдовував воєнні злочини Росії, включаючи обстріли цивільної інфраструктури України. Окрім цього, він розпалював релігійну ненависть, нав’язуючи прихожанам нетерпимість до представників інших конфесій.  

Наразі триває розслідування для встановлення всіх деталей справи. Священнослужителю загрожує тюремне ув’язнення.


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