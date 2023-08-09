Суспільство

У Нью-Йорку акула напала на жінку, яка ймовірно була українкою

9 Серпня 2023 19:56
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мзс, Нью-Йорк, україна

У Нью-Йорку вперше за багато років акула покусала людину.

Жінка перебуває у важкому, але стабільному стані, повідомляє The New York Times.

За інформацією ЗМІ, жертвою нападу стала 65-річна Тетяна Колтунюк.

Aмериканське видання New York Post також пише, що потерпіла має українське походження, але МЗС ще перевіряє цю інформацію, повідомив “ВВС Україна” речник відомства Олег Ніколенко.

Акула вкусила жінку в ліву ногу, коли вона плавала біля пляжу Роквей-Біч на 59-й вулиці. Потерпіла плавала одна, аж раптом рятувальники почули її крики про допомогу.

Це перший випадок нападу акули на людину в цій місцевості за останні десятиліття.

Рятувальники витягли потерпілу з води й надали першу допомогу, а потім доставили її в лікарню Ямайки в критичному стані. 

8 серпня її стан оцінювався як “важкий, але стабільний”, повідомили в поліції.

Це був найсерйозніший напад акули у водах Нью-Йорка принаймні з 1950-х років, сказав Гевін Нейлор з Університету штату Флорида у коментарі АР

Судячи зі сліду від укусу, це найімовірніше була молода біла акула, але могла бути й тупорила або пісочна акула.


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