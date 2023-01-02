Політика

У новорічну ніч в Макіївці вбито 400 і поранено 300 російських мобілізованих

2 Січня 2023 07:16
49
війна

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило у своєму телеграм-каналі, що в новорічну ніч було завдано удару по розташуванню мобілізованих російських солдатів у Макіївці.

В результаті було вбито близько 400 людей, близько 300 поранено.

Як повідомляється, мобілізовані росіяни розташовувалися в Макіївці (Донецька область) у будівлі профтехучилища №19. Будівля зруйнована повністю. Там святкували Новий Рік розквартировані мобілізовані із Саратовської області.

За деякими повідомленнями, що з’явилися в соцмережах, де поширюються відео з Макіївки, удару було завдано з РЗСО HIMARS.

Російська сторона кількість жертв не підтверджує, говорячи про “істотну кількість убитих та поранених”. Проросійська влада ДНР повідомляє про більш ніж 15 поранених внаслідок цього обстрілу.


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