У новорічну ніч над Києвом збили 32 повітряні цілі 

У новорічну ніч по всій території України пролунали повітряні тривоги. Під час них стало відомо про вибухи у низці областей. Російські військові атакували Київ. Відомо, що ворог випустив по столиці як ракети, так і дрони.

Окупанти запустили дрони відразу з кількох напрямків. В тому числі з Півдня України.

Не забарилися й повідомлення про роботу ППО. Тоді ж стало відомо і про вибухи, які чули мешканці столиці. Зокрема у Шевченківському та Голосіївському районах.

Під час ворожої атаки сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

“Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі”, – повідомила Київська міська військова адміністрація.

У Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що уламок збитої ракети окупантів упав у Шевченківському районі. Він приземлився на автівку, припарковану у дворі. На щастя, ніхто не постраждав.

Інформація про вибухи надходила як з Правого, так і з Лівого берега. У мережі повідомили також про те, що “Шахіди” пролітають Одеською трасою. Для їх збиття використовували не лише ПЗРК. Також підійняли у небо авіацію.

Пізніше у КМВА уточнили, сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі.

Дані про нічну атаку на Київ уточнюються. Загалом тривога у столиці тривала 4 години.