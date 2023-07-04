Суспільство

У Новій Москві збили два БПЛА

4 Липня 2023 07:41
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бпла, москва

Вранці 4 липня сили протиповітряної оборони нібито збили 2 безпілотники в районі села Валуєво на території Нової Москви

Про це пишуть російські ЗМІ і Telegram-канали.

За даними телеграм-каналу “Shot”, два безпілотники було збито в районі села Валуєво у Новій Москві на початку 6-ї год ранку.

“В оперативні служби надійшло одразу кілька звернень про звуки вибуху, очевидці повідомили, що бачили уламки, які падали. Пожежі не сталося, руйнування на землі уточнюються. На місце виїхали оперативні служби”, – пише Telegram-канал.

За інформацією каналу, візуальних пошкоджень на місці падіння БПЛА не виявлено, ніхто з людей не постраждав.

Як повідомляє “Baza”, вибухи сталися за кілька кілометрів від московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).

Видання “ТАСС” пише, посилаючись на екстрені служби, що у Новій Москві збито два безпілотники, та ще один – у Калузькій області РФ.


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