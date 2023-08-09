Суспільство

У Норвегії частково зруйнувалась гребля електространції через повені

9 Серпня 2023 20:28
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норвегія

На сході Норвегії у середу, 9 серпня, вода прорвала греблю електростанції після кількох днів сильних повеней. Гребля Браскерейдфосс на найбільшій норвезькій річці Гломма не змогла відкрити свої люки після того, як була затоплена диспетчерська.

Про це повідомило норвезьке комунальне підприємство Hafslund.

Зазначається, що внаслідок шторму “Ганс” у річці є велика кількість води. Розглядалося кілька різних заходів, щоб забезпечити відведення води повз електростанцію, зокрема і вибухові роботи.

Як пише агентство Reuters, можливість підірвати один з люків 45-річної дамби розглядала місцева поліція. Однак згодом вирішили не вдаватися до таких методів, оскільки вибух було б важко контролювати.

“Збитки від можливого вибуху… були б настільки великими, що він не мав би ніякого сенсу”, – сказав Фредрік Томсон з місцевої поліції.

Поліція побоюється, що міст у Браскерейдфоссі може обвалитися. Разом з тим у поліції запевняють, що загрози для мешканців не буде навіть якщо дамба зруйнується повністю. Влада запевнила, що всі, хто мав бути евакуйований у цьому районі, вже евакуйовані.


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