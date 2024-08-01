Суспільство

У німецькому Гессені військовозобов’язаним українцям не видаватимуть документи
1 Серпня 2024 15:55
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Українці мобілізаційного віку не зможуть отримати в німецькій федеральній землі Гессен так званий проїзний документ для іноземців, що замінює паспорт.

Про це заявили в міністерстві праці та соціальних питань Гессена, повідомляє DW.

Як випливає з відповіді, відомства у справах іноземців Гессена не стануть видавати українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Українці здатні поїхати в Україну для отримання паспорта і проходження військової служби, зазначається в документі.

Крім того, у міністерстві заявили, що прагнення повернути українських чоловіків на батьківщину і залучити їх до захисту країни від вторгнення РФ – це “зрозумілі інтереси України”.

За офіційними даними, у Гессені мешкають близько 20 тисяч громадян України мобілізаційного віку від – 18 до 60 років.


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