У німецькому Гессені військовозобов’язаним українцям не видаватимуть документи

Українці мобілізаційного віку не зможуть отримати в німецькій федеральній землі Гессен так званий проїзний документ для іноземців, що замінює паспорт.

Про це заявили в міністерстві праці та соціальних питань Гессена, повідомляє DW.

Як випливає з відповіді, відомства у справах іноземців Гессена не стануть видавати українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Українці здатні поїхати в Україну для отримання паспорта і проходження військової служби, зазначається в документі.

Крім того, у міністерстві заявили, що прагнення повернути українських чоловіків на батьківщину і залучити їх до захисту країни від вторгнення РФ – це “зрозумілі інтереси України”.

За офіційними даними, у Гессені мешкають близько 20 тисяч громадян України мобілізаційного віку від – 18 до 60 років.