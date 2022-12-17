Кримінал

У Німеччині знайшли частину скарбів, викрадених із дрезденського музею

17 Грудня 2022 19:03
22
музей

Прокуратура Дрездена в ніч проти 17 грудня вилучила значну частину скарбів, викрадених із дрезденських “Зелених склепінь” восени 2019 року. 31 предмет було вилучено у Берліні та перевезено до Дрездену у супроводі спецпідрозділів поліції.

«Були виявлені… прикраса капелюха та нагрудна зірка польського ордену Білого орла із діамантового набору. Серед іншого відсутні пошкоджені під час пограбування Дрезденський білий діамант та великий нагрудний бант принцеси Амалії Августи», – уточнюється у прес-релізі на сайті Саксонської державної канцелярії. Культурні цінності перевірять щодо справжності.

25 листопада 2019 року грабіжники проникли до «Зелених склепінь» у Дрездені, однієї з найбільших скарбниць у Європі. Вони викрали коштовності на сотні мільйонів євро, у тому числі три набори ювелірних виробів XVIII століття та комплекти прикрас із діамантами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Грудня 2022 16:29
39

Командувач ОК “Південь”: розглядаємо можливість наступу з Білорусі наприкінці лютого, готуємося
17 Грудня 2022 20:01
0

ЦРУ: лідера Китаю непокоять поразки РФ в Україні
17 Грудня 2022 19:13
11

Хорватія виборола бронзу ЧС-2022
17 Грудня 2022 18:41
32

На Лиманському напрямку окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
17 Грудня 2022 17:43
55

Росія отримала нову партію “Шахедів”, – ГУР
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
усі думки