У Німеччині знайшли частину скарбів, викрадених із дрезденського музею

Прокуратура Дрездена в ніч проти 17 грудня вилучила значну частину скарбів, викрадених із дрезденських “Зелених склепінь” восени 2019 року. 31 предмет було вилучено у Берліні та перевезено до Дрездену у супроводі спецпідрозділів поліції.

«Були виявлені… прикраса капелюха та нагрудна зірка польського ордену Білого орла із діамантового набору. Серед іншого відсутні пошкоджені під час пограбування Дрезденський білий діамант та великий нагрудний бант принцеси Амалії Августи», – уточнюється у прес-релізі на сайті Саксонської державної канцелярії. Культурні цінності перевірять щодо справжності.

25 листопада 2019 року грабіжники проникли до «Зелених склепінь» у Дрездені, однієї з найбільших скарбниць у Європі. Вони викрали коштовності на сотні мільйонів євро, у тому числі три набори ювелірних виробів XVIII століття та комплекти прикрас із діамантами.