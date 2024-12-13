У Німеччині зафіксували проліт невідомих дронів над базою США “Рамштайн” та об’єктами концерну Rheinmetall 

На початку грудня над низкою промислових і військових об’єктів у Німеччині, зокрема над базою США в Рамштайні, були помічені невідомі безпілотники.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки.

Увечері 3 і 4 грудня над авіабазою «Рамштайн» спостерігали «численні дрони». Попри оперативні пошуки, ідентифікувати операторів безпілотників не вдалося.

Безпілотники також з’являлися над об’єктами оборонної компанії Rheinmetall та хімічного гіганта BASF. Наразі походження дронів залишається невідомим.

Американські військові підтвердили проліт дронів над базою, зазначивши, що інцидент не вплинув на роботу об’єктів та безпеку мешканців.

«На початку грудня в районі авіабази «Рамштайн» були помічені кілька малих безпілотних літальних апаратів. Вони не становили загрози для бази або військової техніки», – прокоментувала речниця бази.