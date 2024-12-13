Суспільство

У Німеччині зафіксували проліт невідомих дронів над базою США “Рамштайн” та об’єктами концерну Rheinmetall 
13 Грудня 2024 17:45
читать на русском →
дрони, німеччина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На початку грудня над низкою промислових і військових об’єктів у Німеччині, зокрема над базою США в Рамштайні, були помічені невідомі безпілотники. 

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки.

Увечері 3 і 4 грудня над авіабазою «Рамштайн» спостерігали «численні дрони». Попри оперативні пошуки, ідентифікувати операторів безпілотників не вдалося.

Безпілотники також з’являлися над об’єктами оборонної компанії Rheinmetall та хімічного гіганта BASF. Наразі походження дронів залишається невідомим.

Американські військові підтвердили проліт дронів над базою, зазначивши, що інцидент не вплинув на роботу об’єктів та безпеку мешканців.

«На початку грудня в районі авіабази «Рамштайн» були помічені кілька малих безпілотних літальних апаратів. Вони не становили загрози для бази або військової техніки», – прокоментувала речниця бази.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Грудня 2024 16:50

Матір екснардепки Ірини Бережної засуджено до 14 років ув’язнення за держзраду
13 Грудня 2024 15:35

Франсуа Байру став новим премʼєром Франції 
13 Грудня 2024 14:59

Шмигаль назвав обсяг фінансової допомоги, яку Україна очікує у 2025 році
13 Грудня 2024 12:44

Пʼять з девʼяти ядерних реакторів України знизили потужність після російської атаки
13 Грудня 2024 12:26

В Україні тимчасово призупинили видачу та оформлення паспортів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки