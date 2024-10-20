У Німеччині заарештовано терориста, який планував напад на посольство Ізраїлю

Федеральний прокурор Німеччини заарештував підозрюваного в тероризмі в суботу ввечері, щоб запобігти можливому нападу на посольство Ізраїлю в Берліні, передає Bloomberg.

Ця людина, громадянин Лівії на ім’я Омар А., імовірно, підтримує ідеологію так званої «Ісламської держави» і обговорював плани нападу з одним із членів ІД через службу обміну повідомленнями, йдеться в заяві прокуратури.

Уряд Німеччини зазнає тиску з боку суспільства, яке вимагає посилити заходи безпеки після жорстоких нападів, включно з різаниною в місті Золінген два місяці тому, внаслідок якої троє людей загинули і вісім дістали поранення. Минулого місяця країна ввела тимчасовий прикордонний контроль на всіх своїх дев’яти сухопутних кордонах у рамках боротьби з нелегальною міграцією.

Опитування громадської думки показали, що невдоволення міграційною політикою уряду і політикою надання притулку стало однією з основних причин, через яку вкрай праві і ліві партії різко піднялися на двох регіональних виборах у східній Німеччині минулого місяця. Зростання Альтернативи для Німеччини і нової лівої партії – Альянсу Сари Вагенкнехт – спонукало чиновників федерального уряду і членів основних опозиційних консерваторів домагатися посилення імміграційних правил.