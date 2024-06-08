Кримінал

У Німеччині уже тиждень розшукують зниклу 9-річну українку
8 Червня 2024 11:46
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біженці, діти
Поліція використовує це фото для пошуку зниклої Валерії / Фото з сайту поліції Саксонії

У Німеччині 3 червня зникла 9-річна школярка із України. Дівчинка не дійшла до школи. На сполох про зникнення забила мати Валерії. Про це повідомляє поліція Саксонії.

“Після інтенсивних пошуків дитини в районі міста Дебельн і в районі річки Фрайбергер Мульде вчора (4 червня) безрезультатно. Оперативні заходи продовжилися в ніч на середу. Поліцейські особливо перевірили територію початкової школи на Bayerische Strasse. Асоціація саксонських собак-рятувальників знову залучилася до пошуків дівчинки від самого ранку середи. Серед іншого місцеві собаки прочісували ліси, поля та луки в районі Мюльдорфа та на сході міста. У зруйнованих будівлях також шукали так звані бутові собаки”, – йдеться у заяві.

Поліція не виключає злочину, здійсненого проти дівчинки.

Німецьке видання Bild пише, що востаннє дівчинку бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому сім’ї, щоб сісти на автобус (лінія С) до школи, що приблизно за два кілометри, але вона там не з’явилася.

Відеозаписи та заяви водіїв автобусів підтвердили, що Валерія їхала до школи у день зникнення не звичайним автобусом. Тому школа відразу не повідомила про відсутність школярки. Державна прокуратура розпочала розслідування проти школи.

Радіо Свобода, посилаючись на поліції землі Саксонія, додає, що до пошуків залучають кінологів, водолазів, рятувальників та гелікоптер. Понад 300 правоохоронців знову і знову прочісують усе місто.

Як розповів друг сім’ї зниклої дівчинки, українська біженка приїхала разом із двома неповнолітніми дітьми до Німеччини у 2022 році. Вони родом із Дніпропетровщини.


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