У Німеччині стали менше нападати на біженців

У Німеччині реєструють менше повідомлень про напади на біженців. Поліція ФРН у першій половині 2024 року зареєструвала 519 інцидентів, пов’язаних із нападами на біженців і прохачів притулку, випливає з відповіді уряду на запит депутатів Лівої партії, передає DW.

До підрахунку входять безпосередньо напади на людей за межами центрів розміщення біженців, а також розпалювання ненависті, погрози та нанесення тілесних ушкоджень.

Поки що дані є попередніми і можуть бути скориговані, але це набагато менша кількість інцидентів, ніж за за той самий період минулого року – 1155 нападів, зазначає dpa.

Згідно з даними уряду ФРН, у першій половині 2024 року в подібних інцидентах постраждали 46 осіб, зокрема шестеро дітей. Переважну більшість нападів – 88% – приписують учасникам крайніх правих угруповань.

За даними газети Neue Osnabrücker Zeitung, найбільша кількість інцидентів сталася в Саксонії і Тюрінгії, де особливо сильні позиції правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” і скоро мають пройти земельні вибори.