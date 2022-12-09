У Німеччині розсилають фейкові запрошення воювати за Україну

На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Зазначені листи є підробкою, наголошують в українському міністерстві закордонних справ.

“Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала”, – написав речник міністерства Олег ніколенко у Facebook.

Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування. “Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян”, – додав Ніколенко.