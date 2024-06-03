У Німеччині розпочались одні з найбільших навчань НАТО

У Німеччині розпочались навчання НАТО зі спільних повітряних тренувань з метою посилення співпраці країн-партнерів та обміну досвідом в авіаційній та технічній сферах.

Про це повідомляє DW.

До тактичних навчань військово-повітряних сил НАТО, які відбуваються на авіабазі ФРН, залучені близько 60 винищувачів та інших бойових літаків. У них беруть участь приблизно 1,1 тис. військових із 11 країн Альянсу.

Водночас Австрія та Швейцарія долучилися до маневрів Tiger meet на аеродромі Шлезвіг-Ягель, що в північній землі Німеччини Шлейзвіг-Гольштейн.

Зазначається, що одні з найбільших навчань НАТО у Європі триватимуть до 14 червня.