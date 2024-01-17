У Німеччині понад 10 000 людей вийшли на протест проти ультраправої партії

Понад 10 000 людей вийшли на протест проти правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) у Кельні.

Про це повідомляє BNN.

“16 січня 2024 року місто Кельн (Німеччина) стало місцем зібрання великої демонстрації проти ультраправого екстремізму та політики партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD)”, – йдеться у повідомленні.

Демонстрація, що була організована групою Spontanes Bündnis gegen Rassismus, зібрала надзвичайну явку.

Поліція виправила початкову оцінку в 1000 учасників до «декількох десятків тисяч», що відображає глибину занепокоєння населення Німеччини зростанням ультраправих настроїв у суспільстві.

Як зазначається, подібні демонстрації заплановані на наступну неділю.

Як повідомляє DW, акції протесту проти правих екстремістів відбулися останніми днями і в інших містах Німеччини, зокрема у Берліні. У Потсдамі, столиці землі Бранденбург, у неділю в такій акції взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Приводом для демонстрацій став скандал навколо правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”. Журналісти дізналися, що представники цієї партії на таємній зустрічі з неонацистами та правими радикалами обговорювали питання виселення біженців та іноземців з території ФРН.

На тлі цього в Німеччині розгорілися дебати про можливу заборону партії, якій на федеральному рівні висунуто підозру в екстремізмі. Проти висловився лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц – він вважає, що заборона “Альтернативи для Німеччини” створить довкола цієї партії ореол мучеництва. Тому Мерц закликав боротися з цією партією політичними методами.